ЗАМАНА - В Дагестане 4,6 млн голов мелкого рогатого скота перегонят на зимовку 2022-2023 годов

В Дагестане 4,6 млн голов мелкого рогатого скота перегонят на зимовку 2022-2023 годов

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22 декабря, 2022. Четверг 08:22
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В Дагестане 4,6 млн голов мелкого рогатого скота перегонят на зимовку 2022-2023 годов
Процесс сева озимых зерновых и зимовки скота на землях отгонного животноводства обсудили вчера, 21 декабря, на заседании под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане 4,6 млн голов мелкого рогатого скота перегонят на зимовку 2022-2023 годов

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что в нынешнем году намеченный план озимого сева составляет 96 000 гектаров, и на данный момент сев осуществлен на 99,1%.

«Много раз говорил, и снова подчеркну целесообразность увеличения площади земель для посева озимых культур, в том числе за счет введения в работу неиспользуемой пашни. У нас тут еще есть резервы. Мы говорили об этом на собрании оперштаба в начале октября, я давал соответствующее поручение Минсельхозу. Рассчитываю сегодня услышать и о результатах его исполнения», — высказался премьер.

Он также добавил, что земли отгонного животноводства используют около 790 хозяйствующих субъектов из 39 районов региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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