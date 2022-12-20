Уровень контрактации по нацпроектам в Дагестане составляет 99%

Как проинформировал врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов, в 2022 году в республике заключено 99% контрактов по национальным проектам на сумму 24,1 млрд рублей.

Об этом Ахмедов рассказал на совещании Президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию проектной деятельности, которое проходит сегодня под руководством Председателя Правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Министр напомнил, что в общем в рамках реализации нацпроектов на территории Дагестана в текущем году было запланировано заключение 1235 контрактов.

Так, на 16 декабря 100% контрактация по следующим нацпроектам: «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экология», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование» и «Жилье и городская среда». 80 – 100% по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение».