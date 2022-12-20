ЗАМАНА - Уровень контрактации по нацпроектам в Дагестане составляет 99%

Уровень контрактации по нацпроектам в Дагестане составляет 99%

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20 декабря, 2022. Вторник 14:45
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Уровень контрактации по нацпроектам в Дагестане составляет 99%

Как проинформировал врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов, в 2022 году в республике заключено 99% контрактов по национальным проектам на сумму 24,1 млрд рублей.

Уровень контрактации по нацпроектам в Дагестане составляет 99%

Об этом Ахмедов рассказал на совещании Президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию проектной деятельности, которое проходит сегодня под руководством Председателя Правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Министр напомнил, что в общем в рамках реализации нацпроектов на территории Дагестана в текущем году было запланировано заключение 1235 контрактов.

Так, на 16 декабря 100% контрактация по следующим нацпроектам: «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экология», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование» и «Жилье и городская среда». 80 – 100% по нацпроектам  «Демография» и «Здравоохранение».

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