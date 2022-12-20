Об этом Ахмедов рассказал на совещании Президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию проектной деятельности, которое проходит сегодня под руководством Председателя Правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Министр напомнил, что в общем в рамках реализации нацпроектов на территории Дагестана в текущем году было запланировано заключение 1235 контрактов.
Так, на 16 декабря 100% контрактация по следующим нацпроектам: «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экология», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование» и «Жилье и городская среда». 80 – 100% по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение».