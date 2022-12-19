В начале премьер посетил Ботлихский консервный завод ООО «Аквариус». Абдулмуслимов осмотрел производственные площади предприятия и поговорил с сотрудниками. Завод был основан в 1982 году, в него входят цехи площадью более 5 000 квадратных метров и складские помещения. Его мощность составляет 3,5 муб. (3500 туб.)

Каждый год на предприятии перерабатывают более 500 тонн плодов и овощей, организация работает на полную производственную силу.

В нынешнем году там приняли 640 тонн абрикосов, 100 тонн помидоров и огурцов, около 25 тонн кизила, фруктов и ягод. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.