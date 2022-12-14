ЗАМАНА - Бюджет Дагестана пополнился на 70 млн рублей за счет аренды земель

Бюджет Дагестана пополнился на 70 млн рублей за счет аренды земель

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14 декабря, 2022. Среда 09:22
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Бюджет Дагестана пополнился на 70 млн рублей за счет аренды земель

За прошедший период 2022 года Даглесхоз направил в консолидированный бюджет порядка 70 млн рублей, за счет платежей за использование земель лесного фонда.

Бюджет Дагестана пополнился на 70 млн рублей за счет аренды земель

Как проинформировала пресс-служба ведомства, работе в отношении администрировании платежей за использование земель лесного фонда отводится особое внимание.

За нынешний год Даглесхоз расторгнул более 10 договоров аренды лесного участка в связи с неоплатой. Еще примерно 60 договоров пребывают на стадии расторжения, материалы переданы в суд.

«По условиям договора, Комитет будет расторгать контракт аренды лесного участка с арендаторами, которые нарушают свои обязательства, задолженность по арендной плате будет взыскана в судебном порядке», – высказался начальник ведомства Вагаб Абдулхамидов.

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