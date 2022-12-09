Агропромышленные парки появятся в районах Дагестана

«Это могут быть логистические комплексы, в том числе по хранению и переработке продукции. С этой целью нам необходимо эффективно задействовать неработающие сегодня земли. На особый контроль прошу взять реализуемые в данный момент агропроекты, имеющие большую важность для Дагестана, в том числе предприятие "Алияк", которое собирается производить молочную продукцию в Сулейман-Стальском районе», – передает пресс-служба выступление главы республики на собрании Совета АПК в регионе. Руководитель Минсельхоза РД Мухтарбий Аджеков в ходе совещания сообщил, какова общая площадь посевов в нынешнем году. «Общая площадь посевов составила 372 000 га, что на 12 300 га больше, чем в минувшем году. В оборот вовлечено 5,4 тыс. га неиспользуемой пашни. На сегодня в регионе почти завершилась уборочная кампания, в производстве ключевых видов продукции фиксируется положительная динамика», – выступил Аджеков. Глава Дагестана высоко оценил работу экспертов АПК республики, заметив, что они работают в любую погоду, не покладая рук. «Мы должны ценить их труд, относиться бережно к тому, что дарует наша земля, поддерживать сельхозтоваропроизводителей», — подытожил Меликов.