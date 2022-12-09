ЗАМАНА - Рисоводы Дагестана в будущем году получат поддержку от правительства региона

Рисоводы Дагестана в будущем году получат поддержку от правительства региона

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09 декабря, 2022. Пятница 08:45
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Рисоводы Дагестана в будущем году получат поддержку от правительства региона

Руководитель РД Сергей Меликов на собрании Совета по развитию АПК 8 декабря поручил обсудить конкретные меры поддержки рисоводам, информирует пресс-служба главы региона.

Рисоводы Дагестана в будущем году получат поддержку от правительства региона

«Меликов пообещал посетить предприятия, занимающиеся производством и переработкой риса, дабы лично поблагодарить рисоводов региона за труд и высокие показатели», – заявляет пресс-служба.

Стоит напомнить, что валовой сбор риса составил 138 000 тонн, что стало рекордом для Дагестана.

На собрании также был поднят вопрос подготовки квалифицированных кадров для работы в области АПК. Участники проинформировали о возможности создать новые кафедры, где будут обучаться профильные специалисты.

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