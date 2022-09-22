ЗАМАНА - Дагестан и Республика Беларусь собираются расширять сотрудничество

Дагестан и Республика Беларусь собираются расширять сотрудничество

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22 сентября, 2022. Четверг 08:18
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Дагестан и Республика Беларусь собираются расширять сотрудничество

Вчера, 21 сентября, руководитель РД Сергей Меликов провел совместное собрание с начальником Росреестра Олегом Скуфинским и Председателем Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрием Матусевичем. Они обсудили тему импортозамещения.

Дагестан и Республика Беларусь собираются расширять сотрудничество
Экономика

С Беларусью Дагестан связывает многолетняя совместная работа как в торгово-экономической, так и культурно-гуманитарной областях. Их сотрудничество основывается на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга, подчеркнул Меликов.

Он добавил, что благодаря активному взаимодействию в минувшем году двусторонний товарооборот вырос. Этот процесс продолжился и в первом полугодии нынешнего года.

«С учетом того, что Беларусь производит почти всю технику, необходимую для нашей республики, в 2022 году важнейшим направлением сотрудничества для Дагестана является установление стабильных кооперационных связей с флагманом белорусского машиностроительного комплекса – Минским тракторным заводом. Вместе с тем мы обсуждаем совместно с бизнес-сообществом нашего региона возможные закупки сырьевой номенклатуры для нужд иных промышленных производств», – обратился Сергей Меликов к собравшимся. Подробнее материал можно прочитать тут.

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