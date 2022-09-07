ЗАМАНА - В Дагестане ученые работают над созданием новых сортов овощных и плодовых культур

В Дагестане ученые работают над созданием новых сортов овощных и плодовых культур

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07 сентября, 2022. Среда 16:47
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В Дагестане ученые работают над созданием новых сортов овощных и плодовых культур
Заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов вчера, 6 сентября, провел встречу с главой Дагестанской опытной станции - филиала Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» - ВИР Киштили Куркиевым.
В Дагестане ученые работают над созданием новых сортов овощных и плодовых культур
Экономика

Они обсудили темы осуществления селекционной работы по выведению новых сортов зерновых, овощных и плодовых культур, а также обеспечения условий для эффективного взаимодействия учреждения с республиканскими органами исполнительной власти и региональными аграриями.

Как проинформировал Киштили Куркиев, в текущем году Указом Президента России на площадке Дагестанской ОС ВИР создан Национальный центр генетических ресурсов растений. В филиале проходит научная работа по сохранению, селекционно-генетическому исследованию и использованию биоразнообразия культурных растений и их диких родичей.

«В рамках государственного задания на Дагестанской опытной станции ВИР каждый год осуществляется размножение и изучение сортообразцов пшеницы, ячменя, овса, тритикале, овощных и плодовых культур, винограда из мировой коллекции ВИР. Более 15000 образцов. Идет селекционная работа по формированию новых линий и сортов», — рассказал он. Подробнее материал можно прочитать тут.

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