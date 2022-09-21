ЗАМАНА - Дагестанец получил 8 лет колонии за перевод 900 рублей террористам

Дагестанец получил 8 лет колонии за перевод 900 рублей террористам

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21 сентября, 2022. Среда 15:46
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Дагестанец получил 8 лет колонии за перевод 900 рублей террористам

Южный военный окружной суд признал виновным дагестанца Омара Абасгаджиева в финансировании терроризма, информирует пресс-служба суда.

Дагестанец получил 8 лет колонии за перевод 900 рублей террористам
Антитеррор

«Выявлено, что 12 января нынешнего года обвиняемый, пребывая в Сочи использовал платежный терминал и электронную платежную систему, дабы провести денежный перевод на счёт международной террористической организации “Хайят Тахрир аш-Шам” (запрещена в Российской Федерации) в размере 900 рублей», – объясняет ведомство. В соответствии с приговором суда гражданина признали виновным: он получил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Стоит заметить, что приговор в законную силу не вступил, его могут обжаловать стороны в Апелляционном военном суде.

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