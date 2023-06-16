ЗАМАНА - Федот Тумусов: «Расул Гамзатов – это один из великих носителей культурного кода всего российского народа»

Федот Тумусов: «Расул Гамзатов – это один из великих носителей культурного кода всего российского народа»

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16 июня, 2023. Пятница 16:10
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Федот Тумусов: «Расул Гамзатов – это один из великих носителей культурного кода всего российского народа»

Депутат Государственной Думы РФ Федот Тумусов прокомментировал конференцию «Расул Гамзатов: поэт, политик, гражданин», посвященную 100-летию народного поэта Расула Гамзатова, организованную республиканским парламентом.

Федот Тумусов: «Расул Гамзатов – это один из великих носителей культурного кода всего российского народа»

«Прошло очень интересное мероприятие, посвященное юбилею дагестанского поэта Расула Гамзатова. Для меня особенно приятно было получить приглашение на эту конференцию, потому что, когда я учился в 10 классе, мне подарили книгу “Мой Дагестан”, которая оказала на меня огромное влияние. Творчество поэта повлияло на становление меня, как личности, на мое мировоззрение. С тех пор у меня появилась мечта – написать книгу “Моя Якутия”.

Расул Гамзатов – это человек планетарного масштаба. Если Александр Пушкин – это русский поэт, то Расул Гамзатов – это российский     поэт, который объединяет все народы, все конфессии нашей страны. Расул Гамзатов – это один из великих носителей культурного кода всего российского народа. Изучать его творчество нам предстоит еще долго, его произведения помогут построить новую великую Россию», – сказал парламентарий.

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