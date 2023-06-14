ЗАМАНА - Спектакль Кумыкского театра вошел в топ-5 лучших на Международном театральном фестивале

Спектакль Кумыкского театра вошел в топ-5 лучших на Международном театральном фестивале

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14 июня, 2023. Среда 11:48
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Спектакль Кумыкского театра вошел в топ-5 лучших на Международном театральном фестивале

Более 1000 артистов из России и гостей из Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии собралось на XVI Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз». В мероприятии принял участие и Кумыкский театр, информируют организаторы социально-культурного проекта «Декораторы жизни».

Спектакль Кумыкского театра вошел в топ-5 лучших на Международном театральном фестивале

В программу мероприятия входило 29 спектаклей, продемонстрированных на семи театральных площадках города с 5 по 11 июня. Артисты Кумыкского театра выступили в Театре К. Тинчурина, представив зрителям на суд драматическую постановку по пьесе Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря».

По результатам фестиваля спектакль Кумыкского театра был включен в топ-5 лучших спектаклей. Уточняют, что многие участники мероприятия получили заслуженные награды и премии за выдающиеся достижения в области театральной деятельности.

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