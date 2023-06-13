ЗАМАНА - Всероссийский форум «Я люблю Россию: Россия – это мы!» состоится в Махачкале

Всероссийский форум «Я люблю Россию: Россия – это мы!» состоится в Махачкале

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13 июня, 2023. Вторник 13:50
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Всероссийский форум «Я люблю Россию: Россия – это мы!» состоится в Махачкале

Всероссийский форум «Я люблю Россию: Россия – это мы!» ко Дню России пройдет в среду, 14 июня, в 13:00 на площадке исторического музея «Россия – моя история», информирует пресс-служба Миннаца региона.

Всероссийский форум «Я люблю Россию: Россия – это мы!» состоится в Махачкале

В рамках мероприятия его участники рассмотрят вопросы, связанные с проблемами сохранения и укрепления межнационального согласия, обеспечения единства многонационального и поликонфессионального граждан страны, углубления знаний об истории и культуре России, а также приобщения к истокам культурно-исторического наследия национальностей Российской Федерации.

Принять участие могут ученые-исламоведы, востоковеды, историки, филологи, философы, религиозные деятели, сотрудники органов власти, а также магистранты и учащиеся университетов.

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