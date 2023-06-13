Концерт ко Дню россии состоялся на сцене Даргинского театра

День России – символ национального единения, праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия людей. В Даргинском театре им. О. Батырая 12 июня в честь этой знаменательной даты состоялся благотворительный концерт, собравший жителей и гостей Избербаша на благоустроенной площадке во дворе учреждения. Также на мероприятие были приглашены дети из группы риска совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних города.

Заведующей музыкальной части театра Эльмирой Ибрагимовой, звукооператорами и артистами была подготовлена красочная концертная программа. Начался концерт с хорового исполнениями гимна Дагестана артистами Даргинского театра – народным артистом РД Мухтаром Нуховым, заслуженным работником культуры РД Салимат Шахмандаровой, а также их талантливыми коллегами Эльмирой Ибрагимовой, Алибханом Алибековым, Зариной Азизовой, Арсеном Гасановым, Хасбулатом Рахмановым, Басират Абдуллаевой, Мисри Магомедовой, Хузаймат Ибрагимовой, Рамазаном Расуловым, Патимат Тахалаевой, Сакинаханум Ильясовой и Ашурой Исмаиловой.

Также всеми любимые вокалисты в ходе концертной программы исполнили сольные композиции на русском и даргинском языках, посвященные любви к Родине, красоте и могуществе России. Патриотические номера дарили радость, теплые воспоминания, вызывали любовь к своей малой и большой Родине. Бурными овациями публика встречала артистов, чьи талантливые выступления побуждали зрителей подпевать своим любимым вокалистам и танцевать под зажигательные ритмы их песен.

Отдельная благодарность от директора театра Мухтара Матаева работникам ОМВД г. Избербаш, которые от начала и до конца мероприятия следили за порядком и обеспечивали безопасность зрителей.