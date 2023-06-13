Фестиваль поэзии народного творчества «Мой Дагестан» состоялся в Махачкале

Фестиваль поэзии народного творчества «Мой Дагестан», посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова, прошел в День России в Махачкале, информирует пресс-служба РДНТ МК Дагестана.

В рамках фестиваля на Родопском бульваре прошли фольклорное представление-дефиле «Мой Дагестан», круглый стол, а также выставки традиционных ремесел народов Дагестана.

Так, участники фольклорных коллективов республики представили самобытные национальные костюмы на фольклорном представлении «Мой Дагестан». Далее выступили фольклорные ансамбли из Акушинского, Ахвахского, Унцукульского, Хасавюртовского районов, Бежтинского участка и Хасавюрта. Государственные коллективы были представлены ногайским фольклорно-этнографическим ансамблем «Айланай» и терским ансамблем казачьей песни.

Мероприятия открыли Хузаймат Ибрагимова и фольклорный ансамбль «Акуша» Акушинского района, исполнившие песню «Мой бубен» на стихи Расула Гамзатова.

В ходе мероприятий также были представлены инсценировки трудовых, календарных, семейно-бытовых обрядовых сценических действий, созданных по мотивам произведений народного поэта Дагестана, обрядовые действия, такие как «Выбор жениха», «Посиделки», кумыкский свадебный обряд.

Помимо представлений, на Родопском бульваре прошли выставки традиционных ремесел народов Дагестана – гончарное дело, балхарская керамика, резьба по дереву, кайтагская вышивка, ковроткачество, вязание джурабов, ювелирное дело. Участниками выставки стали мастера из Каспийска, Махачкалы, Табасаранского, Казбековского, Кайтагского, Хунзахского, Лакского, Акушинского, Дахадаевского, Сергокалинского районов.

Работу фестиваля продолжил круглый стол «Голос Расула», прошедший в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Участники обсудили многообразие видов искусств, систему эстетического воспитания детей и молодежи и культурно-историческое наследие Дагестана.

Работа дискуссионной площадки началась с выступления замминистра культуры, директора РДНТ МК РД Мариты Мугадовой. «Это год 100-летия Расула Гамзатова. Он любил Родину, любил жизнь и, воспевая её красоты, смог сделать свою поэзию вечной. Ценность того, что у нас есть наследие Расула Гамзатова, нам придаёт силы. Мы должны с вами как “гамзатовские журавли” оставить след в этой жизни», – отметила она.