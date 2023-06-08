Дагестанцы поучаствовали в Пушкинских чтениях в Екатеринбурге

На площади перед Храмом-на-Крови прошли Пушкинские чтения при поддержке Фонда Святой Екатерины, информирует Постпредство РД в Свердловской области.

Участник мероприятия, директор школы народного танца «Лезгинка» Свердловской региональной общественной организации «Дагестанский культурный центр» Нурлан Галлаев рассказал зрителям о мероприятиях, которые состоятся в Свердловской области к 100-летнему юбилею классика поэзии Расула Гамзатова.

Так, он сообщил о согласовании установки в Екатеринбурге памятного барельефа Расула Гамзатова, разработанного уральским художником-архитектором Андреем Воронковым.

Далее Галлаев прочитал на сцене стихи Александра Пушкина «Кавказ», которое поэт написал под впечатлением от красоты гор края и найденной свободы.