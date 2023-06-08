ЗАМАНА - Дагестанцы поучаствовали в Пушкинских чтениях в Екатеринбурге

Дагестанцы поучаствовали в Пушкинских чтениях в Екатеринбурге

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08 июня, 2023. Четверг 13:24
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Дагестанцы поучаствовали в Пушкинских чтениях в Екатеринбурге

На площади перед Храмом-на-Крови прошли Пушкинские чтения при поддержке Фонда Святой Екатерины, информирует Постпредство РД в Свердловской области.

Дагестанцы поучаствовали в Пушкинских чтениях в Екатеринбурге

Участник мероприятия, директор школы народного танца «Лезгинка» Свердловской региональной общественной организации «Дагестанский культурный центр» Нурлан Галлаев рассказал зрителям о мероприятиях, которые состоятся в Свердловской области к 100-летнему юбилею классика поэзии Расула Гамзатова.

Так, он сообщил о согласовании установки в Екатеринбурге памятного барельефа Расула Гамзатова, разработанного уральским художником-архитектором Андреем Воронковым.

Далее Галлаев прочитал на сцене стихи Александра Пушкина «Кавказ», которое поэт написал под впечатлением от красоты гор края и найденной свободы.

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