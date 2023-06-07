ЗАМАНА - В Махачкале отметят 85-летие старейшего концертного учреждения Минкультуры Дагестана

В Махачкале отметят 85-летие старейшего концертного учреждения Минкультуры Дагестана

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07 июня, 2023. Среда 12:25
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В Махачкале отметят 85-летие старейшего концертного учреждения Минкультуры Дагестана

В Махачкале отметят 85-летие старейшего концертного учреждения Министерства культуры Республики Дагестан. Юбилейный концерт оркестра состоится 15 июня 2023 года в 18:30 час. в зале Кумыкского театра.

В Махачкале отметят 85-летие старейшего концертного учреждения Минкультуры Дагестана

В мероприятии примут участие выдающиеся деятели искусств и культуры, среди них Председатель Региональной общественной организации «Союз музыкантов Республики Дагестан», Заслуженный деятель искусств РФ- Баширов Хан Мирзаханович, Председатель общественной организации «Дагестанское отделение Союза композиторов России», Заслуженный деятель искусств РД - Фаталиев Рамазан Абуталибович.

Юбилейный концерт по случаю знаменательной даты будет открыт выступлением ГБУ «Государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан». В концерте прозвучат произведения дагестанских композиторов, обработки народных мелодий и песни народов Дагестана. В мероприятии также примут участие солисты Даггосфилармонии.

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