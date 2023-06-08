В Совете Федерации показали документальный фильм о жизни и творчестве Расула Гамзатова

Автор Дарья |||

Вчера, 7 июня, в Совете Федерации в рамках Дней Дагестана, приуроченных к 100-летнему юбилею со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова, прошел показ документальной картины о его жизни и творчестве.