Лента повествует о становлении Расула Гамзатова как поэта и его роли в культурном развитии республики.
В Совете Федерации показали документальный фильм о жизни и творчестве Расула Гамзатова
- Автор Дарья
- 08 июня, 2023. Четверг 08:10
Вчера, 7 июня, в Совете Федерации в рамках Дней Дагестана, приуроченных к 100-летнему юбилею со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова, прошел показ документальной картины о его жизни и творчестве.
Последнее от Дарья
- В Дагестане проводят инвентаризацию бесхозяйных мелиоративных сетей
- Марина Ахмедова: Стихи Расула Гамзатова сегодня приобретают особое звучание!
- Мособлимущество поддержало акцию Республики Дагестан «Читаем Расула» на всю страну
- Самые яркие цитаты Владимира Путина о Расуле Гамзатове
- В Махачкале таксист ранил ножом 13-летнего ребенка