По ее словам, русская культура и литература органично и прочно вошли в жизнь Дагестана и судьбу поэта. Особую роль в поэзии и жизни Расула Гамзатова сыграло творчество А.С.Пушкина, заявила она и процитировала гамзатовские стихи, посвященные великому русскому поэту:
Марина Ахмедова: Стихи Расула Гамзатова сегодня приобретают особое звучание!
- Автор Дарья
- 08 июня, 2023. Четверг 02:26
В рамках Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации выступила председатель Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова.
...Ты слышишь, Пушкин!
Мы тогда впервые
С тобой сдружились, как с живым живые.
Нам юноша принес из дальней дали
Напевы, о которых мы мечтали.
Через пороги лет и рек суровых
Твой стих настиг аварцев чернобровых.
Аварки смело открывали лица,
Чтобы к тебе с вопросом обратиться...
Пора ученья для меня настала.
В Москве я молча встал у пьедестала.
И поклонился до земли тебе я,
И так сказал, волнуясь и робея:
- У нас в горах поэзия в почете.
Вы, Пушкин, там стихи свои найдете
В любом дому, в любом ауле дальнем,
В любой библиотеке и читальне.
Вы в каждой школе смотрите с портрета,
И вашим взглядом детвора согрета
И слушает ребенок увлеченный
Рассказ о том, как ходит кот ученый,
И в каждом сердце, Пушкин, вы прочтете
Свои стихи. Они у нас в почете.
«Сегодня, когда наши бывшие сограждане, так яро воют с памятниками Пушкину, эти стихи приобретают особое звучание!», - заявила Марина Ахмедова.
Отмечая то, в какую непростую эпоху живет сегодня наша страна и говоря об еще большей актуальности многих произведений Расула Гамзатова, председатель правления Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова особо подчеркнула:
«Расул Гамзатов перевел на аварский язык многие произведения Александра Пушкина, как и других русских классиков. История сохранила для нас уникальные документальные кадры, на которых Расул вдохновенно читает на аварском языке главы из пушкинской «Полтавы» в Колонном зале Дома Союзов. Да и вся поэзия Гамзатова пронизана пушкинским духом, его жизнелюбием, отвагой и милосердием. Именно русские поэты и писатели Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бестужев приблизили Кавказ к России и заставили многие сердца полюбить этот неведомый, прекрасный и таинственный край. Именно через русскую литературу эта любовь отозвалась в сердцах многих горцев и вернулась к России с благодарностью. Именно она сплотила в суровые годы Великой Отечественной войны наши народы».
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