В рамках Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации выступила председатель Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова.

По ее словам, русская культура и литература органично и прочно вошли в жизнь Дагестана и судьбу поэта. Особую роль в поэзии и жизни Расула Гамзатова сыграло творчество А.С.Пушкина, заявила она и процитировала гамзатовские стихи, посвященные великому русскому поэту:

...Ты слышишь, Пушкин!

Мы тогда впервые

С тобой сдружились, как с живым живые.

Нам юноша принес из дальней дали

Напевы, о которых мы мечтали.

Через пороги лет и рек суровых

Твой стих настиг аварцев чернобровых.

Аварки смело открывали лица,

Чтобы к тебе с вопросом обратиться...

Пора ученья для меня настала.

В Москве я молча встал у пьедестала.

И поклонился до земли тебе я,

И так сказал, волнуясь и робея:

- У нас в горах поэзия в почете.

Вы, Пушкин, там стихи свои найдете

В любом дому, в любом ауле дальнем,

В любой библиотеке и читальне.

Вы в каждой школе смотрите с портрета,

И вашим взглядом детвора согрета

И слушает ребенок увлеченный

Рассказ о том, как ходит кот ученый,

И в каждом сердце, Пушкин, вы прочтете

Свои стихи. Они у нас в почете.

«Сегодня, когда наши бывшие сограждане, так яро воют с памятниками Пушкину, эти стихи приобретают особое звучание!», - заявила Марина Ахмедова.

Отмечая то, в какую непростую эпоху живет сегодня наша страна и говоря об еще большей актуальности многих произведений Расула Гамзатова, председатель правления Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова особо подчеркнула:

«Расул Гамзатов перевел на аварский язык многие произведения Александра Пушкина, как и других русских классиков. История сохранила для нас уникальные документальные кадры, на которых Расул вдохновенно читает на аварском языке главы из пушкинской «Полтавы» в Колонном зале Дома Союзов. Да и вся поэзия Гамзатова пронизана пушкинским духом, его жизнелюбием, отвагой и милосердием. Именно русские поэты и писатели Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бестужев приблизили Кавказ к России и заставили многие сердца полюбить этот неведомый, прекрасный и таинственный край. Именно через русскую литературу эта любовь отозвалась в сердцах многих горцев и вернулась к России с благодарностью. Именно она сплотила в суровые годы Великой Отечественной войны наши народы».