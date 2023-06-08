Мособлимущество поддержало акцию Республики Дагестан «Читаем Расула» на всю страну

В объявленный президентом РФ Год великого дагестанского поэта Расула Гамзатова правительство Республики Дагестан запустило акцию «Читаем Расула», в которой приняли участие коллеги по профилю земельно-имущественных отношений Московской области, Ингушетии и Татарстана.

От Минимущества Подмосковья отрывок стихотворения «Берегите друзей» зачитал первый замминистра Алексей Вьюрков, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Старт акции дал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, вице-премьеры и руководители органов власти, которые прочли стихи Гамзатова на родных языках.

«Наша отечественная литература многоциональна и многоязычна и, тем самым, она объединяет различные народы нашей огромной страны. Расул Гамзатов был выдающимся поэтом, литератором, внес большой вклад в российскую литературу. И сегодня стихи великого поэта продолжают звучать, как напутствие каждому из нас. Благодарим коллег из Минимущества Дагестана за возможность принять участие в масштабной литературной акции», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в небольшом дагестанском селе Цада. Его отец был известным дагестанским поэтом, и Расулу с малых лет была привита любовь к поэзии. Учился Расул Гамзатов в педагогическом училище, затем в литературном институте имени М. Горького, после чего работал в Союзе писателей Дагестана практически всю свою жизнь.

Расул Гамзатов на протяжении десятилетий был верным и постоянным автором журнала «Дружба народов». Писал преимущественно на аварском языке, однако его произведения завоевали сердца далеко не только читателей, знающих этот язык.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.