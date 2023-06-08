Самые яркие цитаты Владимира Путина о Расуле Гамзатове

«Я счастлив, что лично был знаком с Расулом Гамзатовым и имел возможность прикоснуться к чистому источнику его мыслей и нравственных ценностей»; «Будучи настоящим национальным, народным поэтом, он был поэтом всей нашей огромной державы, понятным и близким всем, кто читал его книги»; «Расул Гамзатов был истинным сыном своего народа, настоящим мужчиной. В его имени и звон сабли, и мудрость стихов, в его стихах – великие традиции предков, сила и величие гор, равнин, трагическая и великая история Кавказа»; «У каждого из нас, независимо от возраста, национальности, вероисповедования, замирает сердце, когда мы читаем его стихи – стихи о любви, о дружбе, о достоинстве и чести, о верности и о долге, о храбрости и о мужестве. Это те ценности, которые поэт пронёс через всё своё творчество, через всю свою жизнь»;

«Расул Гамзатов был искренне убеждён, что чувство Родины, настоящий патриотизм и национальная гордость за свой народ не могут соперничать друг с другом, и народам России будет хорошо только в том случае, если они будут вместе».