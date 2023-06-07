ЗАМАНА - Марина Ахмедова выступила на заседании Совета Федерации со стихами Расула Гамзатова

Марина Ахмедова выступила на заседании Совета Федерации со стихами Расула Гамзатова

Автор
07 июня, 2023. Среда 15:30
|||
Марина Ахмедова выступила на заседании Совета Федерации со стихами Расула Гамзатова

Поэт и переводчик Марина Ахмедова выступила на заседании Совета Федерации со стихами Расула Гамзатова.

Марина Ахмедова выступила на заседании Совета Федерации со стихами Расула Гамзатова

Выступая на заседании Совета Федерации заслуженный работник культуры Республики Дагестан, поэт, переводчик Марина Ахмедова очень эмоционально прочла с высокой трибуны строки Расула Гамзатова, которые не оставили равнодушными никого в зале: «И сегодня в стихах Гамзатова из далекого прошлого вновь обращаются к потомкам павшие герои той войны:

И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.

Дагестанский разведчик погребен в братской могиле в Крыму, за освобождение которого отдал свою юную жизнь. А сегодня, спустя 80 лет, вблизи этих мест вновь идут кровопролитные бои. И плечом к плечу с новыми нацистами сражаются русские, дагестанцы, чеченцы, башкиры, буряты… И если Магомед-Загид перед лицом смерти гордо произнес, что он – русский, то Президент России с такой же гордостью сегодня произносит «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…»

Прочитано 57 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top