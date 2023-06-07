В Москве состоялось гашение почтовой марки в честь 100–летнего юбилея Расула Гамзатова

Для церемонии специально был изготовлен сувенирный штемпель с указанием даты — 7 июня 2023 года. На марке можно увидеть портрет Расула Гамзатова на фоне дагестанских гор и парящий в небе клин журавлей.

