ЗАМАНА - В Москве состоялось гашение почтовой марки в честь 100–летнего юбилея Расула Гамзатова

В Москве состоялось гашение почтовой марки в честь 100–летнего юбилея Расула Гамзатова

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07 июня, 2023. Среда 14:53
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В Москве состоялось гашение почтовой марки в честь 100–летнего юбилея Расула Гамзатова В Москве состоялось гашение почтовой марки в честь 100–летнего юбилея Расула Гамзатова

Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Дагестана Сергей Меликов погасили почтовую марку к 100-летнему юбилею классика поэзии Дагестана Расула Гамзатова.

В Москве состоялось гашение почтовой марки в честь 100–летнего юбилея Расула Гамзатова

Для церемонии специально был изготовлен сувенирный штемпель с указанием даты — 7 июня 2023 года. На марке можно увидеть портрет Расула Гамзатова на фоне дагестанских гор и парящий в небе клин журавлей.

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