ЗАМАНА - Дни Расула Гамзатова состоятся в Совете Федерации

Дни Расула Гамзатова состоятся в Совете Федерации

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06 июня, 2023. Вторник 11:45
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Дни Расула Гамзатова состоятся в Совете Федерации

Дни Расула Гамзатова пройдут 7 июня в Совете Федерации ФС России в рамках празднования 100-летия со дня рождения поэта.

Дни Расула Гамзатова состоятся в Совете Федерации

В этот день в верхней палате парламента пройдет концерт, на котором артисты споют известные песни на стихи Гамзатова.

В рамках празднования пройдет показ киноленты о жизни Расула Гамзатова, а также состоится тематическая выставка, в которую войдут архивные кадры, книги и аудиозаписи.

Также посетители смогут по QR-коду получить доступ к электронным книгам и аудиозаписям работ великого дагестанца.

Лучшие артисты московских театров прочитают поэтические тексты, также прозвучат известные песни на стихи Гамзатова.

Артисты Государственного академического заслуженного ансамбля танца республики «Лезгинка» подготовят для зрителей красочные танцевальные номера.

В завершение состоится гашение марки «Расул Гамзатов», которая выпускалась специально к 100-летнему юбилею дагестанского поэта.

 

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