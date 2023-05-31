Концерт, посвященный Дню защиты детей, прошел в Даргинском театре

Благоухающий прекрасными цветами двор Даргинского театра им. О. Батырая 31 мая стал центром притяжения для наших самых юных гостей. Накануне Дня защиты детей его украсили своими лучезарными улыбками цветы нашей жизни – воспитанники детских садов № 2 и 13, а также ученики школ и гости города Избербаш. Для них артисты Даргинского театра представили яркий костюмированный концерт с элементами флешмоба, веселыми играми и танцами.

Вела концертную программу заведующая музыкальной частью театра Эльмира Ибрагимова, а также звукооператоры Алексей Федотов и Баганд Вагабов. Заслуженные артисты РД Рашидат Исмаилова, Аминат Дациева, Абдулла Ризванов, Саният Каримова, талантливые артисты театра Хузаймат Ибрагимова, Зарина Азизова, Патимат Тахалаева, Алибхан Алибеков, Ислам Гасанов, Сакинаханум Ильясова, Рахмет Бахмудов, Мисрина Магомедова, Абдусамад Алиев, Ашура Исмаилова и Хасбулат Рахманов на протяжении часа радовали детей. Специально для праздника они пополнили репертуар любимыми композициями из детских мультфильмов, а сказочные персонажи из спектаклей водили хороводы и дарили всем прекрасное настроение. Энергичные танцы сменялись играми и хороводами, конечно же, звучала лезгинка и ребята могли беззаботно веселиться, радуя артистов, родителей и воспитателей.

Не обошлось на празднике без сладких угощений, которые вручили детям во время и после концерта от лица директора Даргинского театра Мухтара Матаева. Завершилось мероприятие совместным фото на память о встрече.