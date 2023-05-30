ЗАМАНА - Школьник их Махачкалы участвует в интеллектуальном шоу на телеканале «Пятница»

Школьник их Махачкалы участвует в интеллектуальном шоу на телеканале «Пятница»

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30 мая, 2023. Вторник 14:47
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Школьник их Махачкалы участвует в интеллектуальном шоу на телеканале «Пятница»

Юный лауреат и призер олимпиады МГУ из Махачкалы Зелимхан Атаев 30 мая в 18:40 появится в девятом выпуске интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница», информирует пресс-служба телеканала.

Школьник их Махачкалы участвует в интеллектуальном шоу на телеканале «Пятница»

«Умнее всех» – это интеллектуальная телевикторина. Дети применяют свои знания, дабы пройти полосу интеллектуальных препятствий. В конце игры заработанные баллы переводятся в реальные деньги, а победитель забирает денежный приз и выходит в суперфинал.

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