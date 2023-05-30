Мероприятия ко Дню защиты детей состоятся в Махачкале

Праздничные акции к Международному дню защиты детей состоятся в Махачкале в четверг, 1 июня, информирует пресс-служба Управления культуры Администрации города.

Так, фестиваль детского рисунка пройдет на арт-площадке «Вернисаж» с 9 до 11 утра. На площадке у Русского театра имени Максима Горького состоится праздничный концерт «Мир начинается с детства» с 10 до 12:00. В большом зале театра с 13:00 до 15:00 будет проходить гала-концерт «Юные звезды Махачкалы».

Детский музыкальный спектакль можно посмотреть в Республиканском русском драматическом театре имени Максима Горького с 15:30 до 17:00.

В 16:00 в Театре поэзии состоится коллективная выставка работ педагогов Детской художественной школы в рамках Года педагога и наставника.