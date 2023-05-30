ЗАМАНА - Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем художественного руководителя Даггосфилармонии Ирину Нахтигаль

Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем художественного руководителя Даггосфилармонии Ирину Нахтигаль

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30 мая, 2023. Вторник 10:52
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Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем художественного руководителя Даггосфилармонии Ирину Нахтигаль

Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поздравила с юбилеем художественную руководительницу Даггосфилармонии, заслуженную деятельницу искусств Дагестана Ирину Нахтигаль, информирует пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем художественного руководителя Даггосфилармонии Ирину Нахтигаль

Министр зачитала поздравление от Главы РД Сергея Меликова:

«Народная мудрость гласит: “Чем бы Вы ни занимались в жизни, делайте это всем своим сердцем”. Уверен, что в этих словах секрет Вашей невероятной преданности любимому делу, неослабевающего интереса к профессии, безграничного энтузиазма в реализации новых проектов… Под Вашим руководством Дагестанская филармония приобрела новое дыхание, а многочисленные музыкальные вечера прочно вошли в культурную жизнь республики!».

«Фундаментальные знания музыковеда, артистизм и талант лектора, тонкий вкус музыкального критика, высочайшая интеллигентность и одновременно простота в общении – присущие именно Вам качества и черты характера. В их основе лежат прекрасное профессиональное образование, полученное в стенах Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, и огромный опыт, накопленный на посту художественного руководителя Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова», – высказалась Бутаева.

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