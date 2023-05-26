ЗАМАНА - StarHit составил 10 самых популярных сериалов первой части 2023 года

StarHit составил 10 самых популярных сериалов первой части 2023 года

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26 мая, 2023. Пятница 10:24
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StarHit составил 10 самых популярных сериалов первой части 2023 года

Прошла лишь половина 2023 года, но стриминговые площадки успели выпустить много интересных проектов в формате сериалов. Сайт «СтарХит» подготовил подборку из 10 сериалов, которые стали самыми просматриваемыми среди зрителей.

StarHit составил 10 самых популярных сериалов первой части 2023 года

В подборку, конечно, попал сериал «Одни из нас», первый эпизод которого появился 15 января. Проект на социальную тему «Грызня» повествует об Эми и Дэнни, которые знакомятся при дорожной аварии. Российское шоу «Король и Шут» рассказывает об одноименной знаменитой отечественной панк-рок-группе. Подборка также предлагает посмотреть следующие сериалы: «1985», «Актрисы», «Покерфейс», «Терапия», «Любовь и смерть», «Маленький огонек» и «Фишер».

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