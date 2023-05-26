Всероссийская НПК «Русская культура как цивилизационный код русского мира» прошла в Махачкале

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Русская культура как цивилизационный код русского мира», посвященная 1160-летию утверждения славянской письменности на Руси, прошла в Республиканской национальной библиотеке им. Расула Гамзатова. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

В мероприятии приняли участие: руководство Миннаца РД, представители религиозных организаций республики, ученые в разных областях науки, писатели, журналисты, общественники и студенты Даггоспедуниверситета.

На конференции эксперты и общественники обсудили роль русского языка в развитии, формировании и распространении национальной культуры в полиэтнической среде, русскую культуру в современных геополитических условиях, феномен идеологий в реалиях современного мира, стратегию удержания русских общин в кавказском регионе и факторы русской культуры на Кавказе как механизмы единства страны.

Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов в своем выступлении отметил значимость русского языка для многонационального Дагестана.

«Сегодня русский язык является родным не только для русских людей, но и для всего многонационального российского народа, в том числе и для дагестанцев, которые бок о бок с другими россиянами защищают сейчас право наших соотечественников, проживающих в республиках ДНР и ЛНР, учиться и разговаривать на русском языке», – сказал министр.

Он также подчеркнул, что дагестанцы бережно хранят память о первых русских учителях, которые обучали многонациональный дагестанский народ русскому языку и литературе, благодаря которым появилась целая плеяда знаменитых дагестанских писателей и поэтов, внесших свой вклад в русскую культуру.

Участники НПК коснулись темы исторического взаимодействия русских и дагестанцев, а также современного состояния русских на Кавказе. Экспертами были обозначены задачи и цели развития русской концепции как цивилизационного понимания единой наднациональной идеи.

В завершение конференции состоялась церемония награждения участников всемирной акции «Тотальный диктант», написавших работу на отлично, организаторов площадок для «Тотального диктанта» и диктующих.

В рамках НПК была организована выставка редких книг, факсимиле старинных изданий, что подготовили работники Национальной библиотеки. Кроме того, участники конференции возложили цветы к памятнику Русской интеллигенции.