Дагестанский школьник Камил Джирингов стал обладателем главной награды «Артека»

Награждение ребят состоялось на ставшем уже традицией мероприятии участников смены «Встреча перед расставанием». Во встрече 5-й смены, которая проходила под эгидой «Славе не меркнуть, традициям жить!», поучаствовало более 3 тысяч подростков из 31 страны, в том числе 44 ребенка из Республики Дагестан.

«В “Артеке” я уже в 4-й раз. Проводил разные мероприятия, принимал участие в олимпиадах, турнирах по футболу, легкой атлетике, кроссу. И за свои заслуги и успехи в спорте и творчестве попал в “Артек”. За смену я обучился разному. По поводу конкурса “Звезда “Артека” было много сомнений, особенно на интеллектуальном уровне. Но я попал в финал, где продемонстрировал мастер-класс по гитарному искусству – 2 вида игры фингерстайл и бой. Из событий смены лучше всего мне запомнился “Бессмертный полк”. Я чту наших ветеранов, без них мы бы действительно не отдыхали в “Артеке” под мирным небом», – высказался дагестанский школьник Камил Джирингов.