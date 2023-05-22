Свои номера показал победитель престижных международных музыкальных конкурсов Европы и России – инструментальный ансамбль «Маэстро Аккордеон».
В состав коллектива вошли: заслуженная артистка России Ольга Парфентьева (аккордеон), лауреат джазовых фестивалей Константин Корчагин (гитара) и Никита Баталов (контрабас, бас-гитара). В качестве исполнителей в концерте принимали участие Ольга Печерских (сопрано) и Рустам Зайченко (тенор).
Зрителям на концерте представили инструментальную и вокальную музыку первой половины 20 века.