В рамках конкурса участникам необходимо было подробно и оригинально рассказать о работах Расула Гамзатова. Среди большого числа работ жюри выявило лучших и выбрало лауреатов в 3-х номинациях.
«Все работы были интересны, содержательны и логически выстроены. Конкурсанты в них сообщили о малоизвестных фактах из творческой биографии великого классика поэзии Дагестана. Приятно знать, что Расул Гамзатов всё так же интересен и любим новыми и новыми поколениями жителей республики», – высказалась руководительница Центра исследования литератур народов Дагестана ДГУ Хадижат Алиева.