Мероприятие также направлено на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Артисты в своих вокальных номерах будут воспевать земляков-героев и родной Дагестан.
«Нужно, чтобы мы помнили о погибших на СВО Героях и верили в победу наших солдат. Нашим ребятам нужен надежный тыл. Поддержать боевой настрой мобилизованных земляков, оказать моральную и материальную помощь их семьям может каждый неравнодушный житель города» – отметили директор Даргинского театра Мухтар Матаев, артисты и организаторы концерта.
Билеты можно купить по Пушкинской карте.