В Даргинском театре состоится благотворительный концерт «Мы с вами»

В Избербаше на сцене Даргинского театра пройдет благотворительный концерт «Мы с вами». Все вырученные в этот день средства от продажи билетов будут направлены в созданный по поручению Главы РД Сергея Меликова Дагестанский региональный социальный Фонд «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на рубежах Украины.

Мероприятие также направлено на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Артисты в своих вокальных номерах будут воспевать земляков-героев и родной Дагестан.

«Нужно, чтобы мы помнили о погибших на СВО Героях и верили в победу наших солдат. Нашим ребятам нужен надежный тыл. Поддержать боевой настрой мобилизованных земляков, оказать моральную и материальную помощь их семьям может каждый неравнодушный житель города» – отметили директор Даргинского театра Мухтар Матаев, артисты и организаторы концерта.

Билеты можно купить по Пушкинской карте.