В ролике можно увидеть борьбу между персонажами актеров Вина Дизеля и Джейсона Момоа, а также большое количество экшен-сцен с драками, погонями и взрывами.
В сети появился финальный трейлер фильма «Форсаж 10»
- Автор Дарья
- 16 мая, 2023. Вторник 01:01
Киностудия Universal Pictures опубликовала в сети новый трейлер картины «Форсаж 10».
Лента «Форсаж 10» появится на больших экранах уже 19 мая.
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