ЗАМАНА - Выставка «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров» проходит в Казани

Выставка «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров» проходит в Казани

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15 мая, 2023. Понедельник 14:28
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Выставка «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров» проходит в Казани

Национальный музей Дагестана имени Алибека Тахо-Годи подготовил выставку «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров» для посетителей Музея Пушечного двора Музея-заповедника «Казанский Кремль», информирует пресс-служба учреждения.

Выставка «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров» проходит в Казани

Гости музея смогут увидеть больше 200 экспонатов из Национального музея Дагестана имени Алибека Тахо-Годи и частных собраний. Среди предметов этнографической коллекции находится комплекс одеяний и ритуальных атрибутов праздничного цикла «Собрания группы неженатых»: это маска пальтара, шлем-маска шаха и кольчуги.

Также на выставке можно полюбоваться изделиями декоративно-прикладного искусства прославленных кубачинских мастеров Дагестана: Расула Алиханова, Гаджи-Бахмуда Магомедова, Манабы Магомедовой, чьи работы одерживали победу на российских и международных выставках, а также преподносились в качестве подарков президентам стран.

Выставку можно посмотреть до 8 октября.

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