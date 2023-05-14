В Махачкале прошел Республиканский фестиваль исполнителей народной музыки

В Махачкале состоялся Республиканский фестиваль творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Мелодии гор», информирует пресс-служба РДНТ МК Дагестана.

В Левашинском и Кумторкалинском районах, Дербенте и Хасавюрте были проведены окружные этапы.

Мероприятие собрало на одной сцене лучшие музыкальные группы и исполнителей из следующих районов: Акушинский, Ахтынский, Докузпаринский, Левашинский, Кизлярский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Магарамкентский, Новолакский, Ногайский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Тарумовский, Лакский, Хивский, а также из Избербаша, Хасавюрта и Махачкалы.

Участники фестиваля сыграли для зрителей попурри из мелодий на народных музыкальных инструментах.

По окончании мероприятия все его конкурсанты получили дипломы Минкультуры региона.