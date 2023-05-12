ЗАМАНА - В Дагестане пройдет Фестиваль-форум культуры и традиций народов Юга России

В Дагестане пройдет Фестиваль-форум культуры и традиций народов Юга России

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12 мая, 2023. Пятница 01:16
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В Дагестане пройдет Фестиваль-форум культуры и традиций народов Юга России

Масштабное мероприятие состоится в рамках Всероссийского фестиваля-праздника творчества и традиций «Вместе мы — Россия!».

В Дагестане пройдет Фестиваль-форум культуры и традиций народов Юга России

В нем примут участие творческие коллективы из Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Чеченской Республики, Донецкой Народной Республики и Дагестана.

В Дагестане пройдут концерты, будут работать выставки-подворья традиционной культуры с участием фольклорных групп, мастер-классы, выставка самодеятельных художников и круглый стол, где участники обсудят сохранение, развитие и актуализацию традиционной культуры народов России.

Кульминацией проекта станет телемост «С южных гор до северных морей!», который в прямом эфире объединит две фестивальные столицы.

Фестиваль–форум культуры и традиций народов Юга России «Вместе мы –Россия!» реализуется в целях сохранения культурных традиций и этнокультурного многообразия народов России. Учредителями и организаторами проекта являются Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, а также Министерство культуры РД и Республиканский дом народного творчества.

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