Девятиклассник из Дагестана выступит в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

В Международном детском центре «Артек» в четверг, 11 мая, состоится полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором примет участие ученик девятого класса Абубакар Далгатов из Хасавюртовской гимназии имени Максима Горького, информируют организаторы конкурса.

Из 255 участников отборочных турниров в полуфинал смогли выйти только 34 претендента на звание лучших чтецов России. Посмотреть номера ребят можно на прямой трансляции в соцсети ВКонтакте.

В финал могут пройти 15 участников. Они выступят перед всеми отрядами и сменами «Артека» на финальном этапе «Живой классики» в лагере «Морской».

Победить смогут 5 конкурсантов, которые выступят в начале лета на фестивале «Красная площадь» в суперфинале конкурса вместе с лауреатами международного финала «Живой классики».