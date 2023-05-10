Картина снова объединит знаменитого режиссера мрачных фильмов Тима Бёртона и молодую актрису Дженну Ортегу, ранее работавших совместно над проектом «Уэнсдэй», где Ортега сыграла главную роль.
Продолжение «Битлджуса» Тима Бёртона выйдет осенью 2024 года
- Автор Дарья
- 10 мая, 2023. Среда 11:10
Корпорация Warner Bros. объявила дату премьеры киноленты «Битлджус 2»: в кинотеатрах фильм появится 6 сентября 2024, пишет сайт "Канобу".
В The Hollywood Report уточняют, что актриса сыграет дочку Лидии из первого фильма. Вайнона Райдер вновь вернется к роли Лидии, а Майкл Китон сыграет Битлджуса. Сайт Deadline подтверждает, что к актёрскому касту присоединился Джастин Теру (известен по фильму «Малхолланд Драйв»).
Сценарием продолжения культовой ленты занимаются Альфред Гоф и Майлз Миллар — именно они писали сценарий к сериалу «Уэнсдэй».
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