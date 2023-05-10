Состоялся первый полуфинал «Евровидения-2023»

В финал вышла шведская исполнительница Лорин, которая стала одной из главных фавориток на конкурсе этого года. В 2012 году певица уже была победительницей «Евровидения», представив тогда композицию «Tattoo». Удалось пройти дальше еще одной фаворитке Кэрие из Финляндии, хорватской группе Let 3, Паше Парфении, который представлял Молдову, молодой исполнительнице Ноу Кирел из Израиля, певице Алессандре из Норвегии, португальской исполнительнице Mimicat и Luke Black из Сербии.