В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины»

В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины».

Артисты театра начали работу над новым спектаклем, в котором примет участие приглашенный режиссёр. Заслуженная артистка Башкортостана Рамиза Мухаметшина в прошлом работала с артистами Даргинского театра, будучи режиссёром по пластике спектаклей «Аршин мал алан» и «Мачеха Саманишвили».

В этом случае под руководством режиссера-постановщика Рамизы Санировны осуществляются читки пьесы итальянского писателя Карло Гольдони, которая легла в основу комедии «Слуга двух господ».

Спектакль зрители смогут посмотреть уже в июне.