Артисты театра начали работу над новым спектаклем, в котором примет участие приглашенный режиссёр. Заслуженная артистка Башкортостана Рамиза Мухаметшина в прошлом работала с артистами Даргинского театра, будучи режиссёром по пластике спектаклей «Аршин мал алан» и «Мачеха Саманишвили».
В этом случае под руководством режиссера-постановщика Рамизы Санировны осуществляются читки пьесы итальянского писателя Карло Гольдони, которая легла в основу комедии «Слуга двух господ».
Спектакль зрители смогут посмотреть уже в июне.