Балет «Асият» Дагестанского театра оперы и балета высоко оценили жители Волгограда

В Волгоградском государственном театре «Царицынская опера» в рамках проекта Росконцерта «Большие гастроли» Дагестанский государственный театр оперы и балета показал спектакль «Асият», приуроченный к 100-летнему юбилею классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова.

Пресс-служба театра уточнила, что балет «Асият» основан на поэме Расула Гамзатова «Горянка».

«Мы были рады познакомить волгоградских зрителей с нашим творчеством, с нашей культурой и обычаями. Мы восхищаемся творчеством Расула Гамзатова и этой постановкой желаем почтить память великого поэта. Мастер поэтического слова навеки воспел нашу республику. Своим творчеством он продолжает объединять народы региона и близких стран», – высказался руководитель театра, народный артист Дагестана Магомед Абасов.