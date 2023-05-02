ЗАМАНА - Съемки киноленты «Повелитель ветра» проходят в Дагестане

Съемки киноленты «Повелитель ветра» проходят в Дагестане

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02 мая, 2023. Вторник 13:17
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Съемки киноленты «Повелитель ветра» проходят в Дагестане Съемки киноленты «Повелитель ветра» проходят в Дагестане Съемки киноленты «Повелитель ветра» проходят в Дагестане

В Дагестане ведутся съемки картины «Повелитель ветра». Эксклюзивные фотографии с процесса съёмок показал руководитель Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале.

Съемки киноленты «Повелитель ветра» проходят в Дагестане

Главного героя в ленте сыграл известный актер и режиссер Фёдор Бондарчук. 

«Всегда говорю, что в Дагестане можно найти любые пейзажи. Еще в советское время в нашей республике снимали полюбившийся многим фильм “Белое солнце пустыни”, не так давно здесь проходили съемки картины “Аманат”». 

А сегодня нашу республику выбрали, потому что у нас есть локации, похожие на австралийскую местность, откуда стартовал воздушный шар Конюхова. Минтуризма региона, конечно же, оказало всю необходимую помощь. Надеюсь, актеры, режиссеры и вся съемочная группа из гостеприимного и солнечного Дагестана увезут приятные воспоминания! Желаю им еще больше интересных творческих проектов. 

А мы с нетерпением будем ждать выхода фильма “Повелитель ветра” на большие экраны. Уверен, зрители его оценят по достоинству, а дагестанская природа – фильм только украсит!», – высказался в своих соцсетях Меликов.

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