В нынешнем году в мероприятии поучаствовало больше 2500 учителей со всей России, а также из Узбекистана, Армении, Ирландии, Грузии, Беларуси, Казахстана и других стран. Основным призом конкурса станет поездка на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и участие в Суперфинале на Дворцовой площади.
В финале мероприятия, который пройдет завтра, 29 апреля, учительница из Дербента Елена Рамазанова выступит с монологом князя Мышкина о ценности времени из произведения Федора Михайловича Достоевского «Идиот», а Юлдуз Биярсланова прочитает монолог Аси из произведения «Не верь, не бойся» Игоря Шприца.