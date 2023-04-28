На пост директора Даргинского театра имени О. Батырая назначили Матаева Мухтара Гаджимурадовича

Родился Матаев 05.05.1968 года в селе Уркарах Дахадаевского района.

Образование имеет высшее – окончил математический факультет ДГУ имени В.И. Ленина г. Махачкала. С 1986 по 1988 год проходил военную службу в г. Севастополь. Семейное положение – женат.

С 1994 по 2021 годы работал в Уркарахской СОШ № 1 в качестве учителя математики, заместителей директора по АХЧ, УВР, ВР, ИКТ.

В период с 2009 по 2015 годы являлся руководителем МУП «Телевидение Дахадаевского района».

С 2018 по 2021 годы был методистом МКУ «ЦРО» по совместительству с преподаванием в школе.

Достижения: учитель высшей категории с 2007 года, является членом ассоциации учителей математики Дагестана. В 2009 году получил президентский грант как лучший учитель России.

8 октября 2021 года был принят на работу в Даргинский театр имени О. Батырая в качестве главного администратора, а далее был назначен на должность заместителя директора Даргинского театра.

С декабря 2022 г. стал исполняющим обязанности руководителя театра.

С 25 апреля 2023 г. назначен главой ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».