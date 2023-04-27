В Дагестане совместно с показом фильма организаторы фестиваля провели встречи-лекции с кадетами, со студентами вузов и другими представителями молодежной среды.
В рамках этого фестиваля в Махачкале в историческом парке "Россия - моя история" прошел показ документального фильма "Отважные" режиссера и руководителя фестиваля Олеси Шигиной, которая была на той встрече и непосредственно обратилась к В.Путину с этой просьбой.
Фильм снят в Донбассе, он показывает реальных бойцов-участников боевых действий, также врачей, журналистов, артистов и обычных жителей местности в зоне СВО.
На кадрах представители практически всех регионов необъятной России, включая контрактников, добровольцев и призванных на СВО. Всех их движет любовь к своей стране, желание победить нацизм и одержать такую же Победу, как и 45 - м году.
В мероприятии приняла участие творческая группа фестиваля: российский музыкант Алексей Поддубный, лидер группы "Джанго", скрипач Петр Лундстрем, режиссеры Валерий Тимощенко и Максим Фадеев.
Среди приглашенных гостей были: министр культуры Зарема Бутаева, министр образования Яхья Бучаев, министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, председатель Совета женщин Интизар Мамутаева, директор музея-заповедника "Дагестанский аул" Зумруд Сулейманова, Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов и др.
Материал написала корреспондент Наида Гуруева.