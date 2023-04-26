Собравшиеся спели композиции периода ВОВ под аккомпанемент баяна, а также познакомились с историей написания музыкально-текстовых произведений того периода.
Как считают организаторы мероприятия, песни военных лет крайне важно сохранить и передать следующему поколению.
На сцене также с номерами выступили оркестр Дербентского кадетского корпуса, хор ветеранов «Лейся, песня», вокальный ансамбль Дербентского музыкального училища имени Д.Ш. Ашурова «Элегия», а также ребята из школы № 4 и воспитанники музыкальной школы № 2.