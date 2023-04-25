Благотворительный показ состоялся в Даргинском театре

Добрые сказочные персонажи, в которых вновь перевоплотились артисты Даргинского театра, 25 апреля радовали особых гостей – воспитанников Избербашской специальной коррекционной школы-интерната в ходе благотворительного показа нового детского спектакля «Медвежонок» режиссера Рабадана Ильясова.

Сюжет постановки по пьесе-сказке Шахризат Маллаевой рассказывает о смелой и находчивой девочке Айше. Облачившись в медвежью шкуру, главная героиня волей судьбы попадает во дворец принца и своей добротой завоевывает его сердце. Дети на протяжении всего спектакля были очень увлечены действом, происходящим на сцене, и покидали театр с яркими впечатлениями от визита.

Напоминаем, что показы волшебной сказки для наших юных зрителей продолжатся в Даргинском театре на этой неделе:

26 апреля – в 11.00 и 15.00 ч.

27 апреля – в 12.00 ч.

28 апреля – в 11.00 и 13.00 ч.

Справки по тел. 8-967-699-67-21

(касса театра), 8-963-418-80-02 (администратор).

Добро пожаловать!