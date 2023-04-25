ЗАМАНА - Махачкалинская команда «Динамо» поедет в гости к «Уфе»

Махачкалинская команда «Динамо» поедет в гости к «Уфе»

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25 апреля, 2023. Вторник 13:14
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Махачкалинская команда «Динамо» поедет в гости к «Уфе»

Махачкалинский клуб «Динамо» поедет в гости к «Уфе» в игре 29-го тура Первой лиги.

Махачкалинская команда «Динамо» поедет в гости к «Уфе»

Матч состоится 28 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Старт игры в 16:00.

Махачкалинская команда находится на 6 строчке в турнирной таблице и имеет на своем счету 40 набранных очков.

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