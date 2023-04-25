Школьники из Самары посетят Дагестан за победу в конкурсе «Расул Гамзатов глазами детей»

Дети Самарской области в возрасте от 6 до 17 лет получат туристические путевки в Дагестан за победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Расул Гамзатов глазами детей».

Конкурс чтецов начался в понедельник, 24 апреля, завершится он 22 мая. Лауреатов отберут в 3-х возрастных категориях: 6-10, 11-14 и 15-17 лет. Каждый победитель получит туристическую путевку в республику в сентябре, когда в регионе состоятся юбилейные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова.

Еще 50 детей на основе решения конкурсного жюри получат приглашения на масштабный творческий вечер поэта, который пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона в конце 2023 года.

Чтобы принять участие в розыгрыше путевок в Дагестан, школьникам из Самарской области необходимо выложить запись в соцсети «ВКонтакте» со следующими хештегами: #гамзатовкдш и #гамзатов63; а также направить ролик администраторам группы «Расул Гамзатов».